A Riccione prende il via stasera “Cinema nel Parco”: emozioni e storie d’autore nel suggestivo Parco degli Olivetani

Da questa sera, venerdì 8 agosto 2025, prende il via la rassegna estiva “Cinema nel Parco”, che animerà le serate estive nel suggestivo Parco degli Olivetani, in viale Luigi Einaudi. L’appuntamento inaugurale vedrà la proiezione di Io sono ancora qui, il film di Walter Salles che racconta con intensità la vita familiare a Rio de Janeiro negli anni ’70, un periodo segnato dalla dittatura militare e dalla voglia di resistere quotidianamente alle oppressioni.

L’opera di Salles, conosciuta per la sua profondità emotiva e per l’attenzione ai dettagli storici, darà subito il tono al cartellone, promettendo un ciclo di proiezioni coinvolgenti e ricche di storie forti, capaci di offrire visioni d’autore e spunti di riflessione.

Il programma del weekend proseguirà con due titoli di grande richiamo: sabato 9 agosto sarà la volta di Ritrovarsi a Tokyo di Guillaume Senez, mentre domenica 10 agosto il pubblico potrà assistere alla proiezione di Parthenope firmato da Paolo Sorrentino, regista di fama internazionale.

Gli spettatori potranno godere di questa esperienza culturale in un ambiente all’aperto, immerso nel verde del parco, a un prezzo accessibile: l’ingresso unico è di 6,50 euro. Inoltre, grazie all’iniziativa ministeriale “Cinema Revolution”, i film italiani ed europei in programma saranno disponibili al prezzo ridotto di 3,50 euro, un’occasione in più per avvicinarsi al cinema di qualità.

“Cinema nel Parco” si conferma così una proposta culturale importante per Riccione, capace di unire intrattenimento e riflessione in un contesto naturale e rilassante, ideale per trascorrere le serate estive all’insegna della cultura e del buon cinema.