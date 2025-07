A Riccione il mare diventa spazio di inclusione e condivisione grazie alle “Vele bianche” della Lega navale italiana

Si è svolta domenica 13 luglio la 19esima edizione di “Vele bianche”, la storica manifestazione dedicata alla cultura del mare accessibile a tutti, organizzata dalla sezione di Riccione della Lega navale italiana. Una giornata speciale all’insegna dell’inclusione, che ha visto protagonisti i ragazzi delle associazioni Centro21, Cuore21 e Noi liberamente insieme, saliti a bordo delle imbarcazioni dei soci della Lega Navale per vivere da vicino l’esperienza della navigazione.

Nonostante un improvviso piovasco, la giornata si è rivelata un successo, ricca di sorrisi, entusiasmo e condivisione. Al rientro in porto la piccola flotta è stata accolta con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Riccione, hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa e gli assessori Marina Zoffoli e Christian Andruccioli per testimoniare l’importanza di progetti che uniscono il territorio, il mare e l’inclusione sociale.

La sicurezza in mare e a terra è stata garantita dalla Croce rossa comitato di Riccione, che ha affiancato l’organizzazione durante l’intera manifestazione.

L’iniziativa “Vele bianche”, giunta alla sua diciannovesima edizione, continua a rappresentare un momento significativo per la città e per la comunità. Attraverso la navigazione, la scoperta e la condivisione, dimostra come il mare possa essere uno spazio aperto a tutti, senza barriere.

Comune di Riccione