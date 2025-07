28 Luglio 2025. Gli eventi oggi a Rimini e provincia

Oggi a Rimini e provincia

Alle 21 alla parrocchia di Viserba mare l’incontro ‘La geopolitica dei Far West delle guerre calde e fredde’ con Nello Scavo (Lunedì di Viserba)

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il flm ‘Il tempo delle mele (La boum)’ di Claude Pinoteau

Alle 21 all’arena Roma di Igea il regista Lorenzo Pullega sarà presente alla proiezione del film ‘L’oro del Reno’

Alle 21 al centro culturale Belli di Igea ‘Gran galà degli studenti’

Alle 17 in biblioteca a Riccione incontro del gruppo di lettura ‘Rifugio teen’

Alle 21 a piazzale Ceccarini Myo Orchestra feat. Nico Gori & Stefano Bedetti (Riccione summer jazz)

Alle 21,15 in piazza Repubblica a Misano lo spettacolo con attori e pupazzi ‘Hansel e Gretel’