Campionato: la perla di Mazzei spinge il Tre Penne in vetta, pareggio ad Acquaviva

Tre Penne a caccia del primato solitario – aspettando il Tre Fiori domani – in uno dei due incontri di Campionato Sammarinese programmati in giornata. Avversario di turno la San Marino Academy, che ritrova D’Addario dall’inizio dopo un lungo infortunio. Sul sintetico di Acquaviva la sfida trasmessa simultaneamente anche su FIFA+ tra San Giovanni e Fiorentino, in cui i Rossoblù cercano il secondo successo consecutivo mentre gli uomini di Tognacci la prima vittoria in stagione.

Il Fiorentino parte in quarta, sfiorando il vantaggio dopo appena 8” sull’asse Ben Kacem-Belward, con quest’ultimo ad alzare il mancino sulla traversa da pochi passi. La replica del San Giovanni è affidata all’ex Gakou, fermato in extremis da un miracoloso intervento di Benedettini che si disimpegna anche sul successivo tiro-cross di Boldrini. Al comando delle operazioni resta però il Fiorentino, pericoloso alla mezz’ora con Tosse – neutralizzato da Casadei. La squadra di Costantini raccoglie i frutti ai 38’, grazie alla zuccata di Fratini – liberato dai blocchi sul secondo palo per incontrare il corner di Gjonaj. Sulla successiva accelerata di Ben Kacem, sembrava tutto fatto per il raddoppio di Tosse, contrastato efficacemente sulla linea di porta. Nella ripresa il San Giovanni approccia con tutt’altro piglio ed al 53’ matura il pareggio con Boldrini. Sul suo destro dalla media distanza, Benedettini non è impeccabile sul pallone che batte a terra poco prima. L’estremo sammarinese si riscatta una manciata di minuti più tardi, salvando dalla figuraccia Diop: una punizione battuta frettolosamente da quest’ultimo schiude al due contro uno che D’angeli vede infrangersi sul corpo del portiere avversario. Nell’ultimo quarto di gara saltano gli schemi, con ribaltamenti di fronte continui. Occasioni nitide da rete non se ne segnalano prima del 79’, quando si levano le proteste del Fiorentino per un potenziale penalty ai danni di Diop – a terra dopo un’irresistibile percussione ed il contatto con Fabbri. Di lì a poco, il San Giovanni gonfia il sacco con D’angeli – pizzicato però in posizione irregolare sul mancino dello stesso Fabbri, salvato da Benedettini. Sui titoli di coda, Gjonaj rischia di far saltare il banco con un destro dal limite respinto lateralmente da Casadei: ad Acquaviva termina 1-1.

All’Ezio Conti di Dogana la prima chance è del Tre Penne, vicino al gol con l’acrobazia di Fabbri dopo un flipper in area di rigore. L’Academy ci prova col destro ad alto coefficiente di difficoltà di Marfella, lontano dai pali. A metà frazione una punizione dal lato corto dell’area libera la volée di Badalassi – insolitamente impreciso in fase di finalizzazione. Per sbloccare lo 0-0 il Tre Penne deve appellarsi alla meraviglia assoluta di Mazzei: primo a fiondarsi sul pallone allontanato di pugno da Borasco, ha liberato un destro al volo di rara potenza e precisione che vale il vantaggio al 35’. In avvio di ripresa il Tre Penne vara tre sostituzioni, tra cui l’ingresso di Casadio che ci prova senza esito dalla media distanza. La sfida scorre senza ulteriori emozioni fino ai minuti conclusivi, nei quali Marco Gasperoni ha sulla testa la palla del pareggio: sugli sviluppi di un corner, colpisce a botta sicura trovando però il riflesso di Migani a sbarrargli la strada. Più ordinario il successivo intervento del capitano del Tre Penne sullo stesso attaccante sammarinese, al 90’ esatto. Un attimo prima del triplice fischio, invece, il club di Città sbatte sul legno con Fabbri ma vittoria e primato a punteggio pieno non sono più in pericolo.

Questo il quadro parziale della terza giornata di Campionato Sammarinese, che verrà trasmessa integralmente in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – su Titani.tv.

SQUADRA SQUADRA DATA ORARIO LUOGO Libertas Cailungo 19/09 0-1 Domagnano Cosmos Domagnano 19/09 0-0 Dogana Pennarossa Virtus 19/09 0-3 Acquaviva San Giovanni Fiorentino 20/09 1-1 Acquaviva Tre Penne San Marino Academy 20/09 1-0 Dogana Tre Fiori Juvenes-Dogana 21/09 15:00 Montecchio La Fiorita Murata 21/09 15:00 Domagnano Folgore Faetano 21/09 18:30 Montecchio Evidenziata in verde la partita trasmessa in diretta anche su FIFA+

