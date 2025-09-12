San Marino. PSS: ok all’udienza per referendum sull’Accordo di Associazione con l’UE fissata al 22 settembre

Il Partito Socialista rende noto che, in data 11 settembre u.s., è stata consegnata copia conforme del Decreto 10 settembre 2025 n°12 del Collegio dei Garanti della Costituzionalità delle Norme, al Legale Rappresentante del Comitato Promotore della proposta di Referendum, agevolata dal P.S., che recita: “Volete che l’Accordo di Associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea sia reso esecutivo esclusivamente in seguito ad approvazione da parte dei cittadini tramite referendum confermativo d’iniziativa consiliare a norma dell’art. 26 della Legge Qualificata 29
maggio 2013 n°1?”
Lo stesso Decreto fissa l’udienza pubblica di discussione per l’ammissibilità del referendum sopra citato, per il giorno di lunedì 22 settembre 2025, alle Ore 14,00.
Comunicato stampa – Partito Socialista